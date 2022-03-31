Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve pek çok kısıtlamanın kaldırılmasının ardından bu ramazanda yeniden camilerde teravih namazları kılınacak. Bu sebeple pek çok kişi bulunduğu ilin namaz vakitlerini yakından araştırmaya başladı.

Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

Mardin’de ilk teravih saat kaçta kılınacak? Mardin yatsı namazı saat kaçta 1 Nisan Cuma

Mardin’de 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.02'de kılınacak.

Mardin ramazan ayının 2.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.04'te kılınacak.

Mardin ramazan ayının 3.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.05’te kılınacak.

Mardin ramazan ayının 4.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.06'de kılınacak.

Mardin ramazan ayının 5.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 5 Nisan Salı günü teravih namazı 20.07'te kılınacak.

Mardin ramazan ayının 6.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 6 Nisan Çarşamba günü teravih namazı 20.08'te kılınacak.

Mardin ramazan ayının 7.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 7 Nisan Perşembe günü teravih namazı 20.09'te kılınacak.

Mardin ramazan ayının 8.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 8 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.10'da kılınacak.

Mardin ramazan ayının 9.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 9 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.11'de kılınacak.

Mardin ramazan ayının 10.günü teravih saat kaçta?

Mardin’de 10 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.12’de kılınacak.