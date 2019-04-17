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Seçim 2019 Sayfası

Mardin’de ilk meclis toplantısı gergin başladı

MARDİN (İHA) – Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilk meclis toplantısında AK Parti ve HDP’liler arasında İstiklal Marşı krizi yaşandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:50
Mardin’de ilk meclis toplantısı gergin başladı

MARDİN (İHA) – Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ilk meclis toplantısında AK Parti ve HDP’liler arasında İstiklal Marşı krizi yaşandı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, toplantıda İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun yapılmasını istedi. Ahmet Türk, unutmuş olabileceklerini söyleyerek kendini savundu.


Ahmet Türk’ün Mardin’de İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasının almasının ardından bugün meclis üyeleri ile birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin katılım yoklamalarıyla başlayan meclis toplantısında açılış konuşmasını Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı. Ahmet Türk kendi dönemi ile kayyum dönemindeki borçları açıkladı. Türk, “Yerel seçimlerden yeni çıktık. Yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. İnanıyor ve umut ediyorum ki bütün belediye başkan arkadaşlarımızı iktidar ve muhalefetiyle bu halkın sorunlarını çözmek için ortak bir akıl ve irade ile uzlaşarak halkımızın yararına olan hizmetleri yürütmüş oluruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde bu dönemi geçirmek için çaba göstereceğiz. Cumhurbaşkanından randevu talep edeceğim, borçlarla ilgili olan gerçekleri kendisine ileteceğim. Tabii ki kendileri randevu verirlerse” dedi.



Toplantıda İstiklal Marşı krizi


Konuşmaların ardından meclisin en genç üyelerinden divan başkanlığı oluşturularak Ahmet Türk ve Figen Altındağ başkanlığında gündem maddeleri görüşüldü. Gündem dışı söz alan AK Parti üyesi olan Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin’e yapılacak her hizmet için grup olarak destek vereceklerini ifade ederek toplantıda İstiklal Marşı’nın okunmasını ve saygı duruşunun yapılmasını talep etti. Ahmet Türk talebin üzerine, “Başta söyleseydiniz. Zora düşürmenin bir anlamı var mı? Sanki İstiklal Marşı’na karşıymışız gibi getirmeye çalışıyorsunuz, bu yanlıştır. Yoksa her zaman İstiklal Marşı’nı okuruz. Ama bu şekilde davranışın gerçekten hoş değil” diye konuştu.


Tartışmaların üzerine İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunuldu.


Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 17:50
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