Mardin'de helikopter kazası tatbikatı

MARDİN (AA) - Mardin'de, yaşanabilecek afetlere karşı etkin mücadele için İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği eğitim helikopterinin düşmesi sonucu yaralanan 7 personel enkaz altından çıkarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince gerçekleştirilen helikopter kazası ve uluslararası bina işaretleme tatbikatları, uygulanan senaryo ile gerçeğini aratmadı.

Mardin Diyarbakır kara yolunda Sultan köyü kırsalında kurulan 3 günlük kamp alanında, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi, 30 kişilik ekibin katılımıyla olası bir helikopter kazasında yapılacaklar senaryo gereği uygulandı.

Tatbikatta senaryo gereği, hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle Diyarbakır'a doğru ilerleyen eğitim helikopteri Sultan köyü Dinlenme Tesisleri alanına düştü.

Olay yerinin hemen yakınında bulunan tesis görevlisinin, Komuta Kontrol Merkezine 'helikopterin düştüğü ve orada bulunan binaların da yıkıldığı' çağrısı üzerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Olay yerinde 7 yaralı olduğu bilgisini alan Komuta Kontrol Merkezi, UMKE ekiplerinden, olay yerinde enkaz olabileceği ve enkaz alanındaki yaralı ihtimaline karşı triaj sonrası bina işaretleme yapmasını istedi. Enkaz altındaki yaralılar, çıkarılarak hastanelere nakledildi.

Başarılı geçen tatbikatın ardından gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Saffet Yavuz, yaşanabilecek kayıpları en aza indirebilmek için tatbikatların çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu noktada birçok alanda tatbikatların ve eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Yavuz, ''İnşallah ihtiyaç duymayacağımız, her zaman hazırlıklı olmamız gereken afetlere karşı ekibimiz, 3 gün boyunca sahada kalarak tatbikat gerçekleştirdi. Arkadaşlarımızın güzel bir kamp geçirdiğine inanıyorum. Hepsini tebrik ediyorum.'' dedi.