THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mardin'de helikopter kazası tatbikatı

Yaşanabilecek afetlere karşı etkin mücadele için İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği eğitim helikopterinin düşmesi sonucu yaralanan 7 personel enkaz altından kurtarıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:32
Mardin'de helikopter kazası tatbikatı

MARDİN (AA) - Mardin'de, yaşanabilecek afetlere karşı etkin mücadele için İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği eğitim helikopterinin düşmesi sonucu yaralanan 7 personel enkaz altından çıkarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince gerçekleştirilen helikopter kazası ve uluslararası bina işaretleme tatbikatları, uygulanan senaryo ile gerçeğini aratmadı.

Mardin Diyarbakır kara yolunda Sultan köyü kırsalında kurulan 3 günlük kamp alanında, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi, 30 kişilik ekibin katılımıyla olası bir helikopter kazasında yapılacaklar senaryo gereği uygulandı.

Tatbikatta senaryo gereği, hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle Diyarbakır'a doğru ilerleyen eğitim helikopteri Sultan köyü Dinlenme Tesisleri alanına düştü.

Olay yerinin hemen yakınında bulunan tesis görevlisinin, Komuta Kontrol Merkezine 'helikopterin düştüğü ve orada bulunan binaların da yıkıldığı' çağrısı üzerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Olay yerinde 7 yaralı olduğu bilgisini alan Komuta Kontrol Merkezi, UMKE ekiplerinden, olay yerinde enkaz olabileceği ve enkaz alanındaki yaralı ihtimaline karşı triaj sonrası bina işaretleme yapmasını istedi. Enkaz altındaki yaralılar, çıkarılarak hastanelere nakledildi.

Başarılı geçen tatbikatın ardından gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Saffet Yavuz, yaşanabilecek kayıpları en aza indirebilmek için tatbikatların çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu noktada birçok alanda tatbikatların ve eğitimlerin sürdüğünü kaydeden Yavuz, ''İnşallah ihtiyaç duymayacağımız, her zaman hazırlıklı olmamız gereken afetlere karşı ekibimiz, 3 gün boyunca sahada kalarak tatbikat gerçekleştirdi. Arkadaşlarımızın güzel bir kamp geçirdiğine inanıyorum. Hepsini tebrik ediyorum.'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:32
  1. mardın
  2. tatbikat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    1. Kışın ortasında denizde yüzme yarışı
    2. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya neden..
    3. Millet bahçesinin adı yetti! Piyasa..
    4. Dağdan kopan kayaların kapattığı yol..
    5. Sendikal harekete bir sanat damarı..
    6. MHP belediye başkan adayları belli..
    7. Paris sokakları yine karıştı!
    8. CHP Hatay belediye başkan adayı kim..
    9. Net kârları 42 milyar lira oldu! Kur..
    10. İçişleri Bakanı Soylu Sudan'da
    11. MHP Kütahya belediye başkan adayları..
    12. Türkmenlere kimyasal silah saldırısını..
    13. Kırşehir MHP belediye başkan adayları..
    14. İran'dan gövde gösterisi! Yerli..
    15. Emekli şampiyonlar "ata sporu" için..
    16. "Helal turizm pazarı 220 milyar dolara..
    17. İyi Partili Ümit Özdağ'dan..
    18. Sahil Güvenlik Komutanlığınca 262..
    19. CHP'den asgari ücret için kanun teklifi
    20. Kırıkkale MHP belediye başkan adayları..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi