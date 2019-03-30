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Mardin’de hekimlerin köpeğe katarkt ameliyatı yapmasına Aydın’dan tepki

Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, yaptığı basın açıklaması ile Mardin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 6 yaşındaki bir köpeğe, göz doktorları tarafından katarakt ameliyatı yapılmasını eleştirerek “Hayvan sağlığı konusunda teşhis ve tedavi yetkisi 6343 sayılı kanun gereği yalnızca veteriner hekimlere verilmiştir.

30 Mart 2019 Cumartesi 08:20
Mardin’de hekimlerin köpeğe katarkt ameliyatı yapmasına Aydın’dan tepki

Aydın veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, yaptığı basın açıklaması ile Mardin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 6 yaşındaki bir köpeğe, göz doktorları tarafından katarakt ameliyatı yapılmasını eleştirerek “Hayvan sağlığı konusunda teşhis ve tedavi yetkisi 6343 sayılı kanun gereği yalnızca veteriner hekimlere verilmiştir. Hayvan sağlığını hiçe sayan bu kişileri esefle kınıyor ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nı göreve davet ediyoruz” dedi.


Konuyla ilgili haberin basında haber olmasının ardından “Hayvanlar üzerinde ‘Veteriner Hekimcilik’ oynatmayız” başlığı ile basın açıklaması yapan Aydın Veteriner Hekimler Odası başkanı Cemil Şahin, açıklamasında “Mardin’de Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde, Beşeri Göz Hekimleri tarafından Katarakt hastası bir köpeğimize operasyon yapıldığı haberini büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendik. Hayvan sağlığı konusunda teşhis ve tedavi yetkisi 6343 sayılı kanun gereğince yalnızca veteriner hekimlere verilmiştir. Göz hastalıkları konusunda uzman bir veteriner hekimin de insanlarda göz operasyonu yapma kabiliyeti ve hüneri olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir meslektaşımız böyle bir uygulamaya kalkışıp canlı sağlığını şov malzemesi haline getirmemiştir. Ancak Hipokrat yemini etmiş, Türkiye kanunlarına bağlı şekilde çalışmak zorunda olan bir insan hekiminin, kanuna aykırı şekilde, hayvan sağlığına, göz operasyonu gibi hassas bir konuda müdahale etmesi bir hekime ve hekimlik sağduyusuna asla yakışmamıştır” dedi.


Türkiye’de yeterince, göz hastalıkları konusunda uzman veteriner hekim bulunduğunu ve görevlerini yıllardır layıkıyla yerine getirerek birçok dilsiz masum cana ışık olduğunu kaydeden Aydın Veteriner Hekimler odası başkanı Cemil Şahin açıklamasının devamında; "6343 Sayılı Kanun Bölüm 1 Madde 11; (Veteriner hekim) bulunan şehir, kasaba ve köylerde (Veteriner hekim) olmayanların her türlü hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri, hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları yasaktır.’ hükmü uyarınca işlem yapmak üzere Mardin Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz. Yetkilerini ve hadlerini aşarak köpek üzerinde göz ameliyatı yapmak suretiyle hayvan sağlığını, hayvan haklarını ve refahını hiçe sayan bu kişileri esefle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 08:20
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