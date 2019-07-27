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"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Eşref Cihan:"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı. Hukuki olarak bütün işten çıkarılan arkadaşlarımızla ilgili yasal süreç başlamıştır. Arkadaşlarımızın hakkını her platformda savunacağız"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:28
"Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı"

MARDİN (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişinin işten çıkarıldığını belirterek, "Hukuki olarak bütün işten çıkarılan arkadaşlarımızla ilgili yasal süreç başlamıştır. Arkadaşlarımızın hakkını her platformda savunacağız." dedi.

Cihan, Hak-İş İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, bütün ısrarlara rağmen Mardin Büyükşehir Belediyesinden işçi çıkarılmasına devam edildiğini belirtti.

Eşref Cihan, "Mardin'de HDP'li belediyelerden 313 kişi işten çıkarıldı. Hukuki olarak bütün işten çıkarılan arkadaşlarımızla ilgili yasal süreç başlamıştır. Arkadaşlarımızın hakkını her platformda savunacağız." diye konuştu.

İşten çıkarılan bazı kişilerin açtığı davaların duruşma tarihlerinin belirlendiğini de aktaran Cihan, bir eylem planı oluşturarak, seslerini duyuruncaya kadar bu eylem planını uygulayacaklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşten çıkarılan dul, yetim, şehit yakını, ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Belediye bu işten çıkarmaları ideolojik olarak yapmıştır. Bu insanların mağdur edilmesinin taraftarı hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Ulusal basında çıkan görüşme talebi haberlerinden sonra Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından bu talep onaylandı ve görüştüm. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Türk bir basın toplantısında, 'Bizden öyle bir talepleri olmamış, kendimiz görüşme talep ettik' gibi bir ifade kullanmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. 2 kez özel kaleme talebimiz oldu, cevap verilmedi. Daha sonra kendileri bizimle görüşme talep etti. Gittik, görüştük, yaşanan sıkıntıları kendileriyle paylaştık. Türk, bu sıkıntıların takipçisi olacağını, bu tür haksız işten çıkarmaların, ideolojik mobbing uygulamaların yapılmayacağını ifade etti. Ama maalesef hala işten çıkarmalar devam ediyor. Bu tür uygulamaların da hukuki olarak, sendika olarak takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz."

Eşref Cihan, son bir haftadır işten çıkarılma ile ilgili bir başvuru almadıklarına da işaret etti.

Bundan sonraki süreci daha kapsamlı yürüteceklerini dile getiren Cihan, eylem planına ilişkin ise şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oturma eylemi yapıp, ellerimize taş alıp, yüreğimizin taş olmadığını göstereceğiz. Elimizden ekmeğimizi alanlara bir parça ekmek götürüp, Mardin Büyükşehir Belediyesinin önüne bırakma gibi ve daha detaylı, daha kapsamlı planlarımız var. Onları uygulayacağız. Hukukun vereceği kararlara her zaman saygı duyacağız. Genel merkezden 18, yerelde de 4 avukat arkadaşımızla irtibat halindeyiz. Toplamda 22 avukat arkadaşla bu işin takipçisiyiz."

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:28
  1. HDP'li belediye
  2. işten çıkarılmalar
  3. mardin

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