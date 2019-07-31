0553 313 94 23

Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ev ve iş yerinde arama yapılan ve gözaltına alınan Gülşen Özer, Leyla Bozkurt, Şehmus Sun, Mehmet Emin Alkan, Sedat Ay ve Ferhat Kut emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dün gece saatlerinde mahkemesi tamamlanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Başkanı Şehmuz Sun ve yardımcısı Leyla Bozkurt, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyeleri Alaattin Semir Zuğurli ve Sedat Ay tutuklandı.


Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Gülşen Özer, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Mehmet Emin Alkan yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda araması bulunan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, Hüseyin Gocuk ve Samiye Demir’in hala arandığı öğrenildi.



HDP Nusaybin binasındaki elektrik kaçak çıktı


Öte yandan HDP’li ve DBP’li yöneticilerin Nusaybin’de ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait afiş ve broşür çıktı. DBP ve HDP binalarının elektriklerinin kaçak olarak kullandıkları için işlem yapılarak kesildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş birliği protokolü
    1. PTT ile ETİ Maden İşletmeleri iş..
    2. Otobüs şoförü geç kalınca belediye..
    3. Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aştı
    4. Pursaklar’da aracısız ve komisyonsuz..
    5. Turgutlu Belediyesinden ihtiyaç..
    6. Gökhan Türkmen’den Başkan Şahin’e..
    7. Yörük Türkmen Derneği’nden Başkan..
    8. Sevimi keçiler kafeyi bastı
    9. Başkentte kontrolden çıkan otomobil..
    10. Maden ocağında göçük: 2 işçiyi..
    11. Duvara çarpan tırın sürücüsü öldü
    12. Çaycuma Memur-Sen ve Diyanet-Sen..
    13. Türkiye’de 60 çeşit madenin ticareti..
    14. Kocaeli'de dereye atık döküldüğü iddiası
    15. “Çin’den Londra’ya kadar doğrudan..
    16. TürkTraktör yılın ilk yarısında yurt..
    17. Bakanlıklardaki bazı bürokratların..
    18. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Kayseri İl..
    19. İzmit Belediyesi’nden taleplere anında..
    20. Sıcaktan bunalan güvercinler süs..
    21. Malul Gaziler Derneği isim değişimine..
    22. Başkan Demirtaş Kızılay’a kurban..
    23. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    24. Büyükşehir Belediyesi, Kurban..
    25. Siirt’te yük dolu kamyonun tehlikeli..
    26. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik..
    27. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    28. (Özel) 2 tonluk boğa 40 bin TL’ye..
    29. Bürokratların çift maaş aldığı iddiası
    30. Kilis’in ihracatı azaldı
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"