Mardin’de hayvan hastanesi açıldı

Mardin’de engelli hayvanların yeniden yürümesi ve birçok konuda ameliyatlarının son teknolojik aletlerle yapılması için hayvan hastanesi açıldı.

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi’ndeki hayvan hastanesi açılışına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, daire başkanları hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesi’nin birçok çalışmada olduğu gibi hayvanlar konusunda da Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi. Vali Yaman, “Bu tesisi açarken bu bölgede bazı anlayışların da önüne geçtik. Vatandaşlarımız çağrı merkezlerimizi aradıklarında ‘koşun gelin hayvanları toplayın’ diyorlardı. Ama bu anlayışı yaptığımız çalışmalar ile bitirdik. Bizlerin inancımız ve adetlerimiz gereği beraber yaşadığımız ve bizlerin yükünü taşıyan hayvanları sevmemiz gerekiyordu. Fakat hiç bunun uygulamasını yapmamıştık. Şimdi bu durumu gerçekten ifade ettiğim cümledeki gibi bir duruma getirdik. İnanıyorum ki ilimizde canlı sevgisi hayvan sevgisi ve tabiat sevgisi devam edecek. Bizim burada çok güzel bir ekibimiz var. Biz bu ekiple başarıdan başarıya koşuyoruz. Merkezimiz okullarımızdan gelen öğrencileri de ağırlıyor miniklere hayvan sevgisi aşılıyor. Biz burada hayvanlarımıza bakıyor ve tedavi ediyoruz. Burada tedavi edemiyorsak, uçakla büyükşehirlere yolluyoruz. Daha sonra ise sahiplendiriyoruz. Yurt dışına bile hayvan göndererek sahiplendiriyoruz. Bütün çalışmalarımızı ise hastanelerde yer alan teknolojileri burada barındırarak sağlıyoruz. Bu başarının ne denli gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Bizler bu başarıyı katlayarak sürdüreceğiz” dedi.

“Sürgün yerinden modern merkeze”

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin geçirdiği aşamaları anlatan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yavuz ise içinde bulundukları alanda geçmiş belediyenin resmen sürgüne gönderdiği veteriner ve birkaç hayvan bakıcısından, bir stetoskop ve bir ateş ölçer haricinde merkezde hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Yavuz, “Burada elektrik su bile yoktu. Valimiz ve destekleriyle bin 200 metre kanal kazmak suretiyle sorunları çözdük. Daha ilk günlerde bizlere sağlanan sonsuz güvenle en iyisini yaptık. Araçlarımızı yeniledik ve personel desteği aldık. Akabinde ise tıbbi cihazlarımızı yeniledik. Gerisi ise çorap söküğü gibi geldi. Bugün hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt ve felçli hayvanlara yürüteç ve birçok operasyon gerçekleşiyor. Hemogram, biokimya, ultrason ve röntgen cihazımız mevcuttur” diye konuştu.

“Dünya konuşuyor”

Bu başarının dünyanın da dikkatini çektiğini aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

“Çalışmalarımız uluslararası kanalların da dikkatini çekti. İlimizde yapılan operasyonlar, sevkler dünyaca takdir gördü. Çalışmalarımız neticesinde ise Mardin artık sadece emekçi dar sokaklardaki eşekler ile anılmıyor. Mardin artık zifte takılan bir köpek için gece yarısı Ömerli’ye, terk edilen bir kedi için Savur’a ya da bırakılan sahipsiz bir eşek için Derik’e giden Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile anılıyor. İçinde bulunduğumuz rehabilitasyon merkezine 1.5 milyon lira yatırım yaptık. Bu vesileyle sessiz canların sesine kulak veren ve desteğini esirgemeyen Valimiz ve Başkanımız Mustafa Yaman’a teşekkürü bir borç biliyorum.”

“Bu başarı Türkiye’de yok”

Açılışa katıla havyanseverTarkan Özvardar da yaklaşık 25 yıllık meslek hayatında birçok barınağın yapımında yer aldığını ancak ilk defa böyle bir çalışmaya şahit olduğunu söyledi. Özvardar, “Özellikle de bu kadar periferik bir bölgede böyle bir çalışmayı görmek mutluluk verici. Çünkü biz hep büyükşehirlerde yaşadık, buraları hiç görmedik. Büyükşehirlerde aynı oluşumlar var fakat fonksiyonel kullanılmıyor ve dışarıya bağımlı çalışıyor. Özellikle acil vakalarda bu durum zaman ve hayat kaybına neden oluyor. Burada ise bütün vakalara anında müdahale edilmesi çok önemli. Aylar önce geldiğimde buradaki çabayı gözlemlemiştim. Daha sonraki ziyaretlerimde ise inanılmaz olan değişimleri görmek bizler çok mutlu etti. Her geldiğimizde değişim daha da anlam kazandı. Burada harika bir ekip var ve bütün problemler merkezin içinde başarıyla hallediliyor. Bugüne dek hayvan sevgisi ve hayvanlar hep bürokrasiye takılıyordu. Ama ilk deva bu kadar hızlı bir çalışmayı gözlemledim.Burada Valimize de ayrı bir yer açmak istiyorum. Kendisiyle tanıştığımda böyle bir karşılaşma beklemiyordum. Doğaya ve hayvanlara olan sevgisi bizleri derinden etkiledi. Bu nedenle kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte keserek, yapılan çalışmaları inceledi.