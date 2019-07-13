Mardin'de hafif ticari araç koyun sürüsüne çarptı: 2 yaralı Midyat ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu.

Mardin-Midyat kara yolunun Acırlı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 NC 570 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı, 26 koyun telef oldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın ve telef olan koyunların kaldırılmasının ardından açıldı.



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