Mardin'de görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltında

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile iltisakı ve işiyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 muhtar gözaltına alındı. Zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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