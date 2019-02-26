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Mardin’de gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde, 850 öğrenci ve eğitimciye yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

26 Şubat 2019 Salı 13:02
Mardin’de gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde, 850 öğrenci ve eğitimciye yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı.


Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Aziz Önen Lisesinde eğitim öğretim gören 850 öğrenci ve kurum çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatta öğrenciler sınıflarından dışarı çıkıp güvenli bölgede toplanarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencilere yangın anında tüpleri nasıl kullanmaları gerektiği yönünde uygulamalı olarak bilgi verdi. Öğrenciler, tatbikat esnasında yaralanan arkadaşlarını sedye yardımıyla dışarı çıkarırken, son olarak da binada mahsur kalan arkadaşlarını itfaiye personeli yardımı ile kurtardı.



Öğrenciler uygulamadan memnun


Yangın tatbikatı sonrası konuşan öğrencilerden Sevda Bozkurt, bugün öğrendikleri konuların hayati önem taşıdığını söyledi. Bozkurt, battaniyeyi ıslatıp yangına müdahale etmeyi öğrendiklerini kaydederek programda emeği geçenlere teşekkür etti.


Bahar Arslan isimli öğrenci ise yangın tatbikatında çok şey öğrendiklerini, yangında mahsur kalan arkadaşlarını nasıl kurtarabileceği yönünde itfaiye ekiplerinden bilgi aldıklarını söyledi.


Şevval Güneş isimli öğrenci de tatbikatın okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerden Merve Fidan ise, “Kurum olarak itfaiyecilere ve bize bu tedbirleri sağlayan kişilere çok teşekkür ederiz. Öncelikle, bugün biz bu okulda itfaiye tedbirlerimizi almak için gelen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Bize faydalı olup yardımcı oldular. Bunu artık uygulayacağız elimizden geldiği kadar” diye konuştu.


Tatbikatın sonunda öğrenciler, eğitimciler ve itfaiye çalışanları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:02
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