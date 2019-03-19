Mardin’de gelin-kaynana yedikleri yemekten zehirlendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün gece yemekten sonra rahatsızlanan gelin kaynana hastanelik oldu. Zehirlenen kaynana tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gelinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Zehirlendikleri tespit edilen 33 yaşındaki gelin Dilber Tunç ve kaynanası 77 yaşındaki Şükriye Tunç, Nusaybin Devlet Hastanesinden Mardin’den de özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisi süren kaynana 77 yaşındaki Şükriye Tunç tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı vefat ederken, 33 yaşındaki gelin Dilber Tunç’un ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Gelin ile kaynananın akşam yemeğinde yabani ot tükettiği ve bundan kaynaklı zehirlenmiş olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.