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Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
Mardin’de Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nde coşkulu final

Mardin Valiliği ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2. Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali, final müsabakalarıyla tamamlandı. Finalde dereceye giren takımlara kupa ve öğrencilere de madalyaları verildi.


Mardin’de 40 okuldan yaklaşık 650 öğrencinin katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’nin kapanış ve ödül töreni Artuklu spor salonunda düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, vali yardımcıları, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ile öğrenciler katıldı.


Programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, bu etkinliğin kayyum döneminde görevlendirilen kaymakamlar ve Federasyon Başkanın desteği ile bölge çocuklarına kazandırıldığını ve internet bağımlılığı ile mücadelede yeni nesilde önleyici bir etkinlik olduğunu söyledi. Vali Yaman, etkinliklerin süreceğini ve çocukların yüzlerinin hep güleceğini kaydetti.


Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, Mardin Valiliğinin destekleri ile dünyada ilk kez geleneksel oyunların binlerce öğrenci ile buluşturulduğunu söyledi. Mutlu, “Mart ayından buyana Mardin’de çocuklarımızla iki branşta oynadılar. Burada madalyalarımızı vereceğiz. Çok güzel çocuklar mutlu bizlerde mutluyuz. Her şey çocuklar için. Hem beynen hem bedenen gelişimlerini sağlamak için bu etkinler çocuklara çok şey kazandıracak. Çocuklar burada takımlar oluşturarak hem tanışmış oldu hem de sosyal bir iletişim haline geçti. Burada tanışan çocuklar için çok önemli bir konu” dedi.


Konuşmaların ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, dereceye giren okullara kupalarını ve öğrencilere de madalyalarını verdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:16
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