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Mardin'de FETÖPDY operasyonu: 2 gözaltı

02 Ağustos 2019 Cuma 09:16
Mardin'de FETÖPDY operasyonu: 2 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında T.Ç. ve İ.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda T.Ç. Midyat ilçesinde, İ.Ö. ise merkez Artuklu ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:16
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