Mardin’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Mardin’de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin’de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda A.Ö., Ş.E., A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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