Mardin’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Mardin’de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
Mardin’de FETÖ üyelerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda A.Ö., Ş.E., A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
YORUM YAZ