Mardin’de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı Mardin’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olma suçundan Artuklu ve Midyat ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Mardin’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olma suçundan Artuklu ve Midyat ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY’ ye üye olma suçundan Midyat ilçesinde T.Ç., Artuklu ilçesinde İ.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.