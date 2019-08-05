Mardin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin’de iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Kızıltepe karayolunda Aşağıhatunlu mevkiinde Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma uzman çavuş Emrullah Gülistan’ın kullandığı 31 HN 019 plakalı otomobil ile Ali C. idaresindeki 06 BL 6903 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 HN 019 araçta bulunan uzman çavuşun 3 yaşındaki kızı Bahar Gülistan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş ile eşi Merve Gülistan ve araçta bulunan Sümeyye Karaoğlu ise hafif yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ambulanslarıylaKızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bahar Gülistan’ın cenazesi ise Mardin Devlet Hastanesi morguna alındı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

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