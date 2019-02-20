Mardin’de emniyet personeline altın

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan ve evlenen, çocuğunu sünnet ettiren, bebeği olan 51 personele altın verildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yardımcıları ve güvenlik güçleri katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Onar, önceki yıllarda Mardin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Lütfullah Pekcan’ın bugün hayatını kaybettiğini ve kendisini saygıyla andıklarını söyledi. Pekcan için polislerden helallik isteyen Onar, daha sonra bebeği olan polislere sağlıklı bir ömür dileyip zorlu mesai içinde birlikteliklerinin ve huzurlarının daim olması temennisinde bulundu.

Tören, toplu resim çekimi sonrası sona erdi.