0553 313 94 23

Mardin'de doktor çift darbedildi

Artuklu ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor çift, usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen hasta ile beraberindeki kişi tarafından darbedildi- Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

02 Temmuz 2019 Salı 19:21
Mardin'de doktor çift darbedildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde doktor çift, usulsüz rapor almak istediği iddia edilen hasta ve beraberindeki kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrinoloji uzmanı Davut Sakız ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan eşi Ayşe Sakız, mesai bitiminde kreşte bulunan çocuklarını almak için Yenişehir Mahallesi'ne gitti.

Araçlarını Ravza Caddesi'nde park eden çift, bir süre kendilerini izleyen ve 10 gün önce usulsüz rapor almak istediği ileri sürülen C.B. ile beraberindeki kişi tarafından darbedildi.

Vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan doktorlar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

- "Polisi görünce kaçmaya başladılar"

Davut Sakız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce bir hastanın kendisinden usulsüz rapor vermesini istediğini söyledi.

Hastanın bu isteğini uygun bir dille geri çevirdiğini anlatan Sakız, şöyle devam etti:

"Sert bir şey de söylemedim. 'Kusura bakmayın ben bu raporu çıkartamayacağım.' dedim. Bir gün sonra tekrar geldi ve başka bir hastayı muayene ederken beni tehdit etti. Bugün de eşimle iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, araçlarını arkamıza park ettiler. Eşimle araçtan indikten sonra 'Beni tanıdın mı?' diyerek hem bana hem de eşime saldırdılar. 2 kişiydiler. Allah'tan oradan polis geçiyordu, onu görünce kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı."

Ayşe Sakız da "Bizi takip etmişler, araçtan inince darbetmeye başladılar. Çok korktum." diye konuştu.

- "Bu bir insanlık suçu"

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz da zanlıların yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü, olayın adli merciler tarafından da takip edildiğini söyledi.

Yavuz, "Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin'de böyle bir olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp, olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişlerdir. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Bizler sadece yaşatmak, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:21
  1. doktor
  2. mardin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya'da sigara içme yasağının kapsamı genişletildi
    1. Avusturya'da sigara içme yasağının..
    2. Galatasaray iki transferi birden..
    3. Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak ile..
    4. Mardin'de doktor çift darbedildi
    5. Korku dolu anlar! İtfaiyenin..
    6. Umman'dan "İsrail ile diplomatik..
    7. Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz,..
    8. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    9. Çatı yangınında patlama anı kamerada
    10. Rusya'daki sel
    11. Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'den..
    12. Eşi tarafından öldürülen kadının son..
    13. Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı..
    14. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    15. Sokak köpeklerini zehirleyerek..
    16. Jimmy Durmaz, 3 yıllığına..
    17. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    18. Minik Miraç, 70 ekran tüplü..
    19. Evinden cephane çıkan cinsel istismar..
    20. Sivasspor'un yeni transferi Muammer,..
    21. Darbeci General Hafter'e büyük şok!..
    22. Cammu Keşmir''de Hinduların Amarnath..
    23. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis..
    24. Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık..
    25. Okul müdürü cinayetinin toplantıyla..
    26. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    27. Suriyeli provokasyonunu başlatan grup..
    28. Galatasaray, futbolcular Şener..
    29. "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin..
    30. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’ndan..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."