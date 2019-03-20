Mardin’de dijital elektrik sayacı panoları kundaklandı Mardin’in Nusaybin ilçesinde elektrik kaçağını önlemek amacıyla bazı mahallelerde yeni kurulan dijital elektrik sayacı panoları kundaklandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde elektrik kaçağını önlemek amacıyla bazı mahallelerde yeni kurulan dijital elektrik sayacı panoları kundaklandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Devrim Mahallesi Güneş sokak ile 8 Mart Mahallesi Demet sokağa konulan dijital elektrik sayacı panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yangını gören mahalle sakinleri Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik şirketinin elektriği kesmesi sonrası basınçlı suyla panolardaki yangını söndürdü.

Elektrik panoları kullanılmaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.