Mardin’de dehşete düşüren görüntü Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokak köpekleri 5 yaşındaki bir çocuğa saldırdı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sokak köpekleri 5 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Talihsiz çocuk çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mazıdağı ilçesinde yaşandı. Edinen bilgilere göre dün sabah saat 07.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki bir çocuk, caddede yürüdüğü esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpekleri görünce kaçmaya çalışan çocuğa saldıran hayvanlar, talihsiz çocuğu düşürüp yaralanmasına neden oldu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin arasından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, başıboş köpeklerin saldırılarının arttığını belirterek yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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