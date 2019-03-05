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Mardin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklara başlandı

MARDİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin’de gerçekleştireceği miting öncesi kentte hazırlıklara başlandı.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Mardin’de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklara başlandı

MARDİN (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin’de gerçekleştireceği miting öncesi kentte hazırlıklara başlandı.


AK Parti Mardin İl Başkanlığı 7 martta Mardin’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı miting için hazırlıklarını sürdürüyor. Kentin çeşitli noktalarına pankartlar asılırken, billboardlarla da vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı mitinge davet edildi.Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, miting öncesi çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Miting için her ilçe köyden araç kaldıracaklarını kaydeden Kılıç, Mardin’in demokrasi şölenine hazır olduğunu söyledi.



“Heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz”


Mardin halkı olarak çok heyecanlı olduklarını kaydeden Kılıç, “Ciddi bir hazırlık içerisine girdik. Tüm ilçelerimizde gençlik ve kadın kollarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Mardin’e geldiğinde hem ülke hem de Mardin’e özgü açıklamaları oldu. Bu anlamada Mardin heyecanla reisini bekliyor.Yaklaşık 45 bin kişilik bir katılım bekliyoruz. Hummalı çalışma ile Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Taşıma için araçlarımız hazır kumanyalarımız hazır o gün hava yağmurlu gözüküyor, bahar nedeni ile hazırlıklarımız var. Tüm vatandaşlarımıza yağmurluk dağıtacağız. Sivil toplum örgütlerimiz kanaat önderlerimizi, muhtarlarımızı vatandaşlarımızı özenle davet ediyoruz. Onların katılımı bizleri sevindirecektir. Tüm hemşerilerimizi 7 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın katılacağı mitingimize bekliyoruz. Tüm ilçelerimizde milletvekillerimiz adaylarımız sahadalar. Bu demokrasi şölenine herkes davetli. Her köy ve mahallede temsilcilerimiz var taşıma yönünden sıkıntı olmayacak. Gün boyunca seçim koordinasyon merkezi önlerinde ve ilçelerde servilerimiz olacak. Heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz” dedi.


AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan da, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente gelişi öncesi hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Özkan, “Gençlik kollarımız 10 ilçemizde vatandaşlarımızı mitingimize davet etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Broşürlerimizi dağıtıyoruz ve çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu bizleri umutlandırıyor. Bizler gençlik olarak sahada ve o gün alanda güçlü bir şekilde yer alacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
  1. doğa

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