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Mardin’de çifte bayram

MARDİN (İHA) – Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, açık hava müzesi konumunda olan Mardin’e akın etti.

04 Haziran 2019 Salı 11:30
Mardin’de çifte bayram

MARDİN (İHA) – Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, açık hava müzesi konumunda olan Mardin’e akın etti.


Uzun Ramazan Bayramı tatilini iyi değerlendirmek isteyen tatilciler tarihi ve turistik yerleri ile açık hava müzesini andıran Mardin’e koştu. Tüm otellerin ve devlet konuk evlerinin dolduğu Mardin’de turist ağırlayacak yer kalmadı. Çifte bayram yaşayan esnaf Mardin’in huzur ve güven içinde hak ettiği ilgiyi gördüğünü belirtti.


Mardin’in, bu ay gökyüzünde balon turizminin de faaliyete geçmesi ile bölgenin masal şehir olarak tatilcilerin gözdesi olacağını kaydeden Mardin Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azag Gürgör, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve devletin bölgede sağladığı huzur ile kentin dünya çapında hak ettiği ilgiyi göreceğini söyledi. Gürgör, “Mardin’de çifte bayram yaşıyoruz. 9 günlük tatil Mardin’e çifte bayram yaşattı. Haziran’da gelen turistleri damda yatırmaya başlayacağız. Mardin’in çok mistik bir havası var, talep çok yoğun. Mardin hak ettiği yere gelmeye başladı. Huzurun sağlanması ile bunun meyvelerini almaya başladık. Haziran, temmuz, ağustos aylarında dış pazarın Mardin’e gelmesini bekliyoruz. Uzakdoğu’dan öncü gruplar geldi. İnşallah gelecek olan rezervasyonları gelecek turistlerimizi değerlendireceğiz. Mardin merkez ve Midyat konaklarımız misafirlerimizin gözdesi. O konaklarda gelen misafirlerimizin kendini görmesi çok güzel. MARTOD olarak yeni bir projeye daha imza attık. Mardin Antalya günü birlik uçak seferlerimiz yok ama Diyarbakır üzerinden Rus turistler bölgemize gelecek” dedi.


Mardin’de turistleri en güzel şekilde ağırladıklarını kaydeden esnaf, bu yoğunluğun devam etmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:30
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