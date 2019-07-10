0553 313 94 23

Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA yetişti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın, TOMA desteği ile söndürüldü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA yetişti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş arazide çıkan ve itfaiyenin müdahalesinin yetersiz kaldığı yangın, TOMA desteği ile söndürüldü.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar, kentteki anız yangınlarına müdahale etmeye devam ediyor. Kızıltepe ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi Mardin yolu caddesinde Suriye-Mardin sınırında bulunan yaklaşık 1 dönümlük boş arazide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bölgeye TOMA’lar sevk edildi. Yangın mahalline gelen 2 TOMA, alevlere müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Komando değil cam silici
    1. (Özel) Komando değil cam silici
    2. Üçyol esnafının asfalt talebi..
    3. Kızılay, Kurban Bağışı Bedellerini..
    4. 15 Temmuz şehitleri için anma..
    5. Avustralya'da martıların antibiyotiğe..
    6. "Kaçış Planı 3" 12 Temmuz'da vizyona..
    7. Pasinler Kaplıcaları yenilenen yüzüyle..
    8. Doğa harikası üzerine yapılan asansör..
    9. AİHM’nin Demirtaş sert tepki: Be..
    10. Vali Ayhan, halkı meydanlara çağırdı
    11. Kurşun isabet eden kız çocuğunun ölümü..
    12. Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
    13. O hastanenin doktorundan gururlandıran..
    14. DAP destekleri meyvesini veriyor
    15. İnşaatlardaki kombilere dadanan hırsız..
    16. CHP ve AK Parti’nin İzmir..
    17. Turizmi canlandırmak için doğa..
    18. Katar Emiri: “Dostumuz olmayan..
    19. Spor A.Ş Talas’ta
    20. Ümraniye’de avukatın silahla..
    21. Örümcek ağı estetiği ile gençleşin
    22. Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor! ABD..
    23. Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    24. Van'da 2'si polis 4 kişinin hayatını..
    25. Zafer Çarşısı sokakları yenileniyor
    26. Binbaşı Bozkurt’tan Dündar’a vedâ..
    27. Gediz’de yaz spor okulları açıldı
    28. Ankara'nın en büyük kültür ve kongre..
    29. Buluttaki veri sızıntılarının yüzde..
    30. Çocuklarda vertigoya dikkat! İşte,..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"