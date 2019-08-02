Mardin'de çatışma! Yaralı askerlerimiz var Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada 4 asker yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında Bagok Dağı'nda çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verilirken 4 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürülürken acil serviste tedaviye alınan askerlerinden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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