0553 313 94 23

Mardin’de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin’de yol güvenliğini sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 23:58
Mardin’de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin’de yol güvenliğini sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 18.30 sıralarında Nusaybin kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan, jandarma personeline terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz süratle hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavilerine halen devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimizce saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlatmıştır” denildi.


Vatandaşların huzur ve güveni için bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.



Şehit Atlı 20 gün önce baba olmuştu


Öte yandan, şehit asker Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’nın Elazığ’daki ailesine acı haber verilirken, şehidin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 23:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"
    1. "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"
    2. Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak..
    3. Cumhurbaşkanlığı: Çağ dışı olarak..
    4. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1’i..
    5. Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti..
    6. Burak Yılmaz'a kötü haber!
    7. Elazığ’da orman yangını
    8. Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç..
    9. Kümeste elektrik akımına kapılan genç..
    10. Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu
    11. Açık açık izlemek istiyormuş!..
    12. İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü..
    13. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2019
    14. Libya'da 75 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Mardin’de çatışma: 1 asker şehit, 2..
    16. Standard and Poors Türkiye'nin kredi..
    17. TMV Moritanya okullarında ilk mezunlar..
    18. Mardin'de terör saldırısı
    19. Basitliğin ve bayağılığın sahnesi: Tik..
    20. Kıl kurdu nedir, belirtileri nelerdir..
    21. AB'nin IMF başkan adayı Georgieva oldu
    22. Hindistan'dan Pakistan'ın "koşullu..
    23. İYİ Parti'yi sarsan karar! Ümit Özdağ..
    24. 20 gün önce baba olmuştu, Elazığlı..
    25. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    26. Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
    27. Denizli’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
    28. Mardin'de çatışma! Şehit ve yaralı..
    29. Bu bilgiler hanımların işine çok..
    30. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular