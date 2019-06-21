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Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik ve Yetkinler köylerinde çıkan yangın bin dönümlük ağaçlık alan ve 30 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi.

21 Haziran 2019 Cuma 15:11
Mardin’de bin dönümlük ağaçlık alan kül oldu

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik ve Yetkinler köylerinde çıkan yangın bin dönümlük ağaçlık alan ve 30 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi.


Edinen bilgilere göre Yetkinler ve Bahçecik köyleri arasındaki elektrik direğindeki kıvılcımlar nedeni ile yangın çıktı. Yangını gören çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bazı çiftçiler traktörlerle yangına müdahale ederken bazı çiftçiler de kürekler yangını söndürmek için mücadele etti.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çiftçilerin uğraşı sonucu yangın güçlükle söndürülürken Hasip Öztemel ve Hamit Çelik’e ait 30 dönüm ekili arpa ve mercimek ile bin dönümlük ağaçlık alan küle döndü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:11
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