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Mardin’de balon turizmi başladı

Mardin’de 3 yıl içinde sağlanan huzur ve güven ortamı turizm yatırımcılarını kente çekmeye başladı.

29 Mart 2019 Cuma 17:16
Mardin’de balon turizmi başladı

Mardin’de 3 yıl içinde sağlanan huzur ve güven ortamı turizm yatırımcılarını kente çekmeye başladı. Kapadokya’ya meydan okumaya hazırlanan Mardin yıllık 5 milyon ziyaretçi hedefine koşarken, balon turizmi de bugün itibari ile ’Yükselen Mardin’ sloganı ile başladı.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör ve vatandaşlar katıldı. Hava muhalefetine rağmen düzenlenen programla Mardin’de ilk balon turizmi için start verildi.


Programda konuşan Vali Yaman, 2018 yılını huzur içerisinde geçiren Mardin ve bölgenin 2019 hedefini de ortaya koyduğunu söyledi. Vali Yaman, "Valilik olarak izinlerini verdik. Destinasyon giriş istihdam yatırım rakamlarını inşallah yükselteceğiz. Profesyonel bir firma. Mardin’de gezilip görülecek çok yer var. Vatandaşlar Mardin’i havadan ve karadan gözlemleyebilecek. Mardin’de huzurun sürmesi için her önlem alındı” dedi.


Anadolu Firma yetkilisi Ömer Kafkas ise, Mardin’de sıcak hava balon uçuşlarının hava koşullarının el verdiği ölçüde başlayacağını söyledi. Kafkas, "Mardin için çok önemli, çok ciddi bir istihdam ve doluluk sağlayacak. Bizim için çok heyecanlı bir an. Genelde sabah erken saatlerde gerçekleşiyor. Balonda 20 kişi havalanabilir. Bölgede güvenlik algısının güzel olması 3 milyon turizm rakamını yakaladı ve hedef 5 milyon. Bunun için önemli bir ivme sağlayacak" diye konuştu.


Açılışın ardından hava şartları nedeniyle ilk uçuş yapılmazken, balonun tanıtımı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:16
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