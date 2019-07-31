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Mardin’de adı taciz iddiasına karışan şahıs gözaltına alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:14
Mardin’de adı taciz iddiasına karışan şahıs gözaltına alındı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.


HDP’li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuruda bulunan bir kadının MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D. tarafından sözlü taciz edildiği iddiası üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri taciz iddialarında adı geçen A.D.’yi Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için Mardin Devlet Hastanesi’ne getirilen A.D. gazetecilerin, “Neden iş başvurusuna gelen kadına kahvaltı tabağı hazırlamasını istediniz?” sorulması üzerine "İftira ben öyle bir şey demedim” dedi.



A.D.’nin gözaltındaki işlemleri sürüyor


İddiaya göre, 7 ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesinde İŞKUR üzerinden bir çocuk annesi G.K. (30), işe girebilmek için belediyeye bağlı personel alımından sorumlu Kent AŞ’ye başvurusunun ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D., G.K.’yi arayarak sahibi olduğu otelde görüşmek istediğini belirttiği ve kahvaltı tabağı hazırlamasını istediği için şikayetçi olmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:14
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