Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde bulundu
İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışmayla 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.14 Temmuz 2019 Pazar 15:12
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi Lefkoşa mezrasında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcı imha edildi
Ele geçirilen patlayıcı maddenin cumhuriyet savcısının talimatıyla numune alınarak imha edildi.
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