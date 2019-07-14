Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde bulundu İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan ortak çalışmayla 7 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi Lefkoşa mezrasında 7 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı imha edildi Ele geçirilen patlayıcı maddenin cumhuriyet savcısının talimatıyla numune alınarak imha edildi.

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