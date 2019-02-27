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Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:34
Mardin’de 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Asayiş ve trafikekipleri tarafından yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Nusaybin istikametinden Midyat istikametine seyir halinde olan C.O. yönetimindeki 34 YR 2194 plakalı otomobil, durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrolde, farklı markalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük kaçağı sigaralara el konuldu.


Jandarma trafik ekiplerince suçta kullanılan 34 YR 2194 plakalı araç 15 gün trafikten men edilirken, şoför hakkında işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:34
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