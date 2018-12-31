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Mardin'de 2,5 milyon dolarlık gasp iddiası

Irak'a para transferi yapan özel bir şirketin üç çalışanı, Kızıltepe ilçesinde kendilerine polis süsü veren kişilerin araçlarındaki 2,5 milyon doları gasbettiğini öne sürdü

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Mardin'de 2,5 milyon dolarlık gasp iddiası

ŞIRNAK (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir araçtaki 2,5 milyon doların gasbedildiği iddia edildi.

Irak'tan Gaziantep'e para transferi yapan bir şirkette kurye olarak çalışan 3 kişi, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun 10. kilometresinde kendilerine polis süsü veren şahısların araçlarını durduğunu, kimlik kontrolünün ardından poşetler içerisindeki 2,5 milyon doları gasbettiğini öne sürdü.

Kuryelerden Yunus Tayşun gazetecilere yaptığı açıklamada, iki arkadaşıyla Silopi'den Gaziantep'e götürmek üzere dün sabah araçla yola çıktıklarını, Kızıltepe'yi geçtikten sonra polis kıyafeti giymiş kişilerin aracı durduğunu söyledi.

Şüphelenmedikleri kişilerin kimlik ve ruhsat kontrolü yaptığını dile getiren Tayşun, şöyle konuştu:

"Daha sonra arama yapmaya başladılar. Poşet içerisindeki paraları buldular. Paranın Irak'tan resmi bir şekilde geldiğini onlara anlattık. Ancak bir anda silahları üzerimize doğrulttular ardından zorla mısır tarlasına götürdüler. Burada bizi etkisiz hale getirdikten sonra araçlara binip uzaklaştılar. Sonra jandarmaları arayıp durumu haberdar ettik. Jandarma gelip olay yerinde incelemede bulundu."

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
  1. Amerikan Doları
  2. Gaziantep
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  4. kurye
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