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Mardin’de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mardin’de Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

23 Nisan 2019 Salı 12:07
Mardin’de 23 Nisan çoşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mardin’de Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mardin’de öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Mardin Valiliğinde Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen program ile devam etti. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcıları Osman Demir, Mesut Uslu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mustafa Tokgöz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahim Zengin, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemine değinerek tüm çocukların bayramını kutladı. Sarı konuşmasında çocuklara iyi bir gelecek ve ülke bırakmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, eğitim ve öğretim kalitesinin artmasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de öğrencilerin hayatlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.


Minik semazenlerin gösterileri ile süren etkinlikte öğrenciler 23 Nisan şiirleri ve yöresel halk oyunları gösterisi ile büyük alkış aldı. Aileler çocuklarını ilgi ile izledi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:07
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