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Mardin’de 2018 huzur yılı ile turist rekorları kırılıyor

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yürütülen güvenlik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla Mardin’de geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:52
Mardin’de 2018 huzur yılı ile turist rekorları kırılıyor

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yürütülen güvenlik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla Mardin’de geldi. Seçim öncesi çalışmaları yerinde inceleyen Uzunkaya bölgede huzurun devam etmesi için güvenlik güçlerinin canla başla çalıştığını kaydetti.


Güvenlik hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla Mardin’e gelen Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret edip il genelinde çalışmaları yerinde inceledi. İlk ziyaretini Mardin Valisi Mustafa Yaman’a gerçekleştiren Uzunkaya’ya Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı Suat Çelik, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Terörle Mücadele Daire Başkan Vekili Hasan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar eşlik etti.



"2018 huzur yılı ile turist rekorları kırılıyor"


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ziyaret nedeni ile Uzunkaya’ya teşekkür ederek bölgedeki turizm, huzurun artmasından duyduğu memnuniyeti iletti. Yaman, “Son bir buçuk senedir bölgemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde içişleri bakanlığımızın koordinasyonu ile güvenlik güçlerimizin yoğun mesaisi sayesinde huzur iklimini sürdürüyoruz. İnşallah bölge eski günlerine kavuşacak. 2018 yılı bölgedeki turist için yeni rekorlar kırmış oldu. 3 milyon üzerinde misafir ağırladık ilimizde. Önümüzdeki dönemde huzurlu bir seçimden sonra yeni yatırımlar yeni çalışmalar ile tekrar Mezopotamya gözde şehir olacak. Ben genel müdürüme, daire başkanlarımıza ve emniyet teşkilatına, güvenlik güçlerimize katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.



“Bölgedeki huzur güvenlik güçlerinin mesaisi ile devam edecek”


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bölgeye seçim, güvenlik ve personel taleplerini dinlemek üzere geldiği Mardin’de gördüğü huzur manzarasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bölge illerimizin güvenlik hizmetlerini asayiş hizmetlerini başta illerimizin mülki amirleri olan valilerimizi belediye başkanlarımızı emniyet ve askeri erkanı ziyaret edip hem yerelde yaşanan görülen hususları, bunlarla ilgili emniyet olarak yapılan ve yapılması gerekenleri yerinde görmek hemde sahada görev yapan arkadaşlarımızın moral ve motivasyon açısından desteklenmesi sorunlarını taleplerini birebir yerinde dinlenmesi amacıyla bu toplantıları, ziyaretleri fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Dün Şırnak’ta başladık ziyaretimize, bugünde Mardin valimizi ziyaret ettik. Emniyet ve jandarma birimlerimizi ziyaret edeceğiz. Arkadaşlarımızdan brifing alacağız. Hem neredeyiz, durumumuz nedir, neler yapılması gerekir, bunları yerinde göreceğiz. Malum gerçekten Mardin dahil buralardaki pek çok ilimizin son derece huzurlu güvenli insanlarının bunu hissettiren davranışlarıyla sokakta oluşumunu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda devletimizin, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için her türlü gayreti çabayı seferberliği en üst düzeyde yaptığına hepimiz hepiniz şahitsiniz. Başta cumhurbaşkanımızın gerek güvenlikle ilgili gerek huzur ve asayişin temini ile ilgili her türlü gayretle bütün imkanlar seferber edilerek hayata geçiriliyor. Ve biz bunları da alanda görmekten mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de, Bingöl’de de, Diyarbakır’da da ziyaretlerimizde bunu gördük. Mardin’in de aynı durumda olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki mahalli seçimlerle ilgili geçtiğimiz günlerde yedi bölgede güvenlik toplantısı yapmıştık. İçişleri Bakanımızın başkanlığında tüm illerimizin valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve güvenlik yöneticileri ile birlikte. Bu süreç içerisinde de yaklaşık seçim dönemine ilişkin mevcut hazırlıkların tedbirlerin neler olduğunu ve sahada görev yapan arkadaşlarımızın ne durumda olduklarını görme adına bir ziyaretti. Bu ziyaret vesilesiyle valimize de bizleri kabulü ve ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyet il genelinde polis memurları ile bir araya gelerek moral verdi, il seçim ve güvenlik çalışmları ile ilgili İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’dan brifing aldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:52
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