0553 313 94 23

Mardin’de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 20 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
Mardin’de 20 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 20 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ile kent merkezi başta olmak üzere Derik ve Midyat ilçelerinde gerçekleştirilen yol uygulamalarında durdurulan araçlarda 72 kilogram nargile tütünü ile 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken gümrük kaçağı ürünlerle ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.


Emniyetten yapılan açıklamada, merkez uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 1 bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, çuval içerisinde bulunan 72 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, Midyat ilçesinde yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan şüpheli 2 araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 18 bin 890, Derik ilçesinde de yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan l araç içerisinde yapılan aramalarda bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini belirtildi.


Yolcu otobüsünde ele geçirilen gümrük kaçağı nargile tütünü ile ilgili 1 şüphelinin, Midyat ilçesinde ele geçirilen 18 bin 890 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili 3 şüphelinin, Derik ilçesinde ise ele geçirilen bin 460 paket gümrük kaçağı sigara ile ilgili olarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını, şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kalıp ve iskele üretiminde ihracat artıyor
    1. Kalıp ve iskele üretiminde ihracat..
    2. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    3. Evde uyuşturucu serası kurdu
    4. Romen turistin kaza sonrası rahatlığı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    6. Kaçakçılara ağır darbe! 20 bin paket..
    7. Üsküdar’da bina boşluğunda mahsur..
    8. Yaz tatiline özel kültür seti dağıtımı..
    9. Balıkesir’de "Narkotik Suçlar ve..
    10. Mardin’de 20 bin 350 paket kaçak..
    11. Aşık genç, babası ile tartışıp..
    12. 24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı
    13. Diyarbakır’da yanan tarladan geriye..
    14. Mersin’de motosiklet orta refüje..
    15. 28 yıl sonra bir araya gelerek ders..
    16. Balıkların mevsimine dikkat ediyor..
    17. Albaraka Türk’ten örnek olacak proje..
    18. Aralarında görevde bulunan asker ve..
    19. Hatay’da "St. Pierre Aziz Petrus ve..
    20. FETÖ’den gözaltına alınan 20 kişi..
    21. Ağrı’da korkutan yangın
    22. Erdoğan’dan S-400 yorumu : “Bu iş..
    23. (Özel) Uzmanlardan güneş çarpması..
    24. Resmen yürürlüğe girdi! Eczanelerde..
    25. Esnaftan belediye başkanına pankartlı..
    26. Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali..
    27. U15 Güreş Takımı’ndan Polonya’da 4..
    28. Görev başında vefat eden Abdulkadir..
    29. Çamlıktepe’de kaybolan 2 kişi için..
    30. Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı