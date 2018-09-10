Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “6 Ekim 2018’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda Nusaybin ilçesi Güzelsu Mahallesi Talli ağılları kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet şarjör, 1 adet cep telefonu, 1 adet dürbün ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.