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Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda plastik bidon içinde 150 kilogram patlayıcı ve el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 150 kilogram patlayıcı ile el yapımı patlayıcı düzeneği ile geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Ocak'ta yürütülen "Kılıç Operasyonu"nda, Ömerli ilçesinin kırsal Harmankaya Mahallesi'nde arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Aramada 150 kilogram patlayıcı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile terör örgütü mensuplarına ait giysi, yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
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  2. operasyon
  3. terör örgütü PKK

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