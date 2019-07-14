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Mardin’de 15 Temmuz gazilerine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Mardinli vatandaşları ziyaret etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:40
Mardin’de 15 Temmuz gazilerine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Mardinli vatandaşları ziyaret etti.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşte gazi olan Mustafa Atlı ve Metin Kaba ile, tanktan açılan ateşle omuriliği parçalanan ve tedavisi hala süren gazi Halin Algan’ı evlerinde ziyaret etti.



“Bir değil bin kere olsa gene koşarım”


15 Temmuz hain darbe girişiminde tanktan açılan ateşle omuriliği parçalanan, 3 yıldır GATA ve Mardin Devlet Hastanesinde tedavisi süren gazi Halil Algan, olayları dün gibi hatırladığını ve asker üniformalı hainlerin vatandaşa yaptıklarını gördükten sonra tankın üzerine çıktığını söyledi. Algan, “Gün geçtikçe doğrusu sağlığım daha zor duruma doğru gidiyor. Ama bir kere değil, bin kere de koşa koşa gideriz. 45 gün yoğun bakımda kaldım. Uyanınca bir deri bir kemik kalmıştım. Şimdi biraz toparladım. O gün o tanklar arabaları ezdi, insanları ezdi. Devletimizde o günkü kayıtlar vardır. O gün aklı eren tüm insanlar darbenin kabullenmeyecek bir şey olduğunu söyledik. Çoğunlukla seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Ülkeyi güzel yönettiğine inanıyorum” dedi.



“Ben hakkımı helal etmiyorum”


İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşte düğününe 10 gün kala omuzundan silahla yaralanan Mustafa Atlı ise, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını diledi. Atlı, “Ne kadar anlatsam o anki durumu kelimelere dökemem. Vatan, millet, bayrak dememize rağmen asker görünümlü hainler bize saldırdı. Kadın çocuk demeden düz taradılar. Ben ve biz taş sopa atmadık. Vatan için, millet için dememize rağmen saldırdılar. Ben gözümü hastanede açtım. Bugün 3. yıl dönümü. 3 yıl önce belki biz biraz daha sağlıklı idik. Ama söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Allah bir daha bugünleri yaşatmasın ama tekrarlarsa 3 yıl önceki gibi aynı cevabı alırlar. Ben o üniformalı hainlere hakkımı helal etmiyorum. Bir Mustafa gider, bin Mustafa gelir” diye konuştu.



“İyi ki darbe oldu, hainler ortaya çıktı”


Büyükşehir önünde üniformalı hain askerlerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan gazi Metin Kaba da, "Allah devletimize zeval vermesin, bir daha o geceyi yaşatmasın. Ben de vurulduktan sonra gözümü hastanede açtım. Kimdi, kimlerdi bilmiyorum. 3. yıl dönümü, iyi ki oldu darbe. Gerçekten içimizdeki hainleri bildik. Asker kılığına girmiş hainleri gördük. Allah devletimize zeval vermesin ve bir daha 15 Temmuz’u yaşatmasın" şeklinde konuştu.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gazilerin o anları dün gibi yaşadıklarını söyledi. Kandemir, “15 Temmuz’un 3. senesine girdik. O gece milli iradenin kazandığı senedir. Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’nın ardından yüzyıllar geçmesine rağmen o dedelerin torunu olduğunun ispatı idi. 251 şehidimiz oldu. Ama tüm dünyaya devlet, vatan, bayrak olunca neler yapılabileceğini ispat ettik. Rabbim bir daha o günleri yaşatmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:40
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