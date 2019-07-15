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Mardin’de 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mardin Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
Mardin’de 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mardin Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi.


Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Mardin Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler Mardin Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen törenle başladı. Şehitlikte düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlandı. Törende Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından şehitler için dua edildi.


Şehit mezarlarına karanfil bırakan Vali Yaman ve protokol üyeleri ardından Şakir Nuhoğlu Camii’nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Şehitlerin anıldığı programda ülkenin birlik ve bütünlüğü için dualar edildi.


Törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile güvenlik güçleri ve şehit yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:13
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