0553 313 94 23

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

Memur-Sen Mardin Şubesi tarafından, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü

Memur-Sen Mardin Şubesi tarafından, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin resimlerinin bulunduğu pankartlarla yürüyüş düzenlendi.


Memur-Sen Mardin Şubesi tarafından, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3. yıl dönümü dolayısıyla Kızıltepe kavşağından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’na yürüyüş düzenlendi.


Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Memur-Sen Mardin temsilcisi Eyyüp Değer, milletin iradesine zincir vurmak ve Türkiye’yi sömürüye açık hale getirmek için emperyalist güçlerin ve malum odakların desteklediği FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016’da karanlık bir işgal ve darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi. Değer, "15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke olarak uluslararası karanlık bir işgal ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu hain planda 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi millete karşı kullanılmıştır. Meclis, Cumhurbaşkanlığı külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, TRT vericileri ve birçok kurum saldırıya uğramış, Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edilmiştir.Darbe girişimine direnen 250 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kişinin gazi olmuştur. Bu hakikati çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak emanete sadakatin bir gereği ve şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur. Bu ülkenin geleceği bu bilincin yaşatılmasına bağlıdır. O gece Memur-Sen olarak 1 milyon üyemizle sokaklara çıkarak o muazzam direniş destanının önemli bir parçası olduk. O gece bu teşkilat ’hesabi’ değil ’hasbi’ bir teşkilat olduğunu bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız. 15 Temmuz’un 3. senesi vesilesiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz" dedi.


Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babal “Geçen 3 yıla rağmen 15 Temmuz’un ciddiyetini kavrayamayanlar var”
    1. Babal “Geçen 3 yıla rağmen 15..
    2. Kerkük'te milyonlarca arı telef oldu
    3. Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    4. Kütahya’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. Ortalık savaş alanına döndü! Önce..
    6. Pakistan'da maden çöktü! 11 madenci..
    7. Çaldıran’da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    8. Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi..
    9. Türk Konseyi Genel Sekreteri..
    10. Sivas'ta freni tutmayan traktörden..
    11. Alanya’da boğulma tehlikesi geçiren..
    12. Tiyatro kursuna yoğun ilgi
    13. 15 Temmuz şehidi Şuayip Sefereroğlu..
    14. Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için..
    15. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    16. Casillas yönetici oldu
    17. Irak, aileleri DEAŞ üyesi 33 çocuğu..
    18. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    19. 15 Temmuz şehitleri için mevlit..
    20. Yaralı annesinin kucağından inmedi
    21. Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm..
    22. Sivas'ta freni tutmayan traktörden..
    23. Belediyenin önlemine vatandaşlar..
    24. Şehit Yasin Çubuk adına Mevlid-i Şerif
    25. Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    26. BB Erzurumspor gurbetçi oyuncu Cem..
    27. Dualar 15 Temmuz şehitleri için edildi
    28. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: “Bu..
    29. Teröristlerden Türk takımına ahlaksız..
    30. Adıyaman’da 15 Temmuz Şehitleri için..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”