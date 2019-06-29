Mardin’de 120 adet ecstasy ele geçirildi Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Mazıdağı ilçesinde 120 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Mazıdağı ilçesinde 120 adet ecstacy hap ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mazıdağı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "28 Haziran 2019 tarihinde şüphe üzerine durdurulan 1 araç içerisinde yapılan aramada, 120 adet ecstacy hap ele geçirilmiş olup, şüpheli 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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