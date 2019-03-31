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Mardin’de 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Mardin’in Derik ilçesinde dün öğlen saatlerinde kayıp olan 10 yaşındaki Ömer Azak’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

31 Mart 2019 Pazar 09:50
Mardin’de 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Mardin’in Derik ilçesinde dün öğlen saatlerinde kayıp olan 10 yaşındaki Ömer Azak’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.


Derik ilçesi Dumanlı Mahallesi’nde oturan Ömer Azak, dünsaat öğle sıralarında evden oynamak için dışarı çıktı. Azak, eve dönmeyince aile mahallede arama çalışması yaptı ancak, çocuk bulunamadı. Bunun üzerine aile saat 16.00’da durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ilçede arama çalışması yaparken, belediye hoparlöründen çocuğun eşkalı verilerek kayıp olduğu anons edildi. Arama çalışmaları sırasında jandarma ekiplerine Mardin AFAD ekipleri de destek verdi. İlçede en son Dumanlı Mahallesinde bulunan güvenlik kamerasına yansıyan çocuğun,dereye düşme ihtimali üzerine de o bölgede arama çalışması yapıldı, ancak 10 yaşındaki Ömer Azak’a henüz ulaşılamadı.


İlçede Azak’ı arama çalışmaları yaklaşık 50 kişilik görevlinin katılımıyla devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:50
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