Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamaya göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir”

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