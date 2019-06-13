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Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 05:35
Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamaya göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:


"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 05:35
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