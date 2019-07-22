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Mardin Valiliğinden ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberlerine ilişkin açıklama

Mardin Valiliği, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, basına yansıyan yanıltıcı haberlerin iftira boyutunu aştığını bildirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:49
Mardin Valiliğinden ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberlerine ilişkin açıklama

Mardin Valiliği, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan ’İmar Planı Usulsüzlüğü’ haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, basına yansıyan yanıltıcı haberlerin iftira boyutunu aştığını bildirdi.


Mardin Valiliği, kayyum dönemindeki imar planları ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, imar planlarındaki halihazır harita eksikliği, jeolojik etütlerin bulunmaması, kamulaştırma ve özel mülkiyet davalarında çözüm oluşturmak, şehirlerin gelişmesi açısından yeni yapılaşma koşullarının ortaya çıkması ve terör örgütlerinin imarsız alanlarda hareket kabiliyetinin artması sebebiyle Mardin’in Kızıltepe, Derik, Nusaybin, Mazıdağı, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde 3 Nisan 2018 tarih ve 2018/210 sayı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile ilave revizyon imar planları çalışmaları başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Bu karara istinaden her ilçenin ilave revizyon imar planları ihale edilmiştir. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili tüm kurumlardan ve ilçe belediyelerinden kurum ve belediye görüşleri istendi. İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre imar planları onaylandıktan sonra herkesin görebileceği şekilde hem Mardin Büyükşehir Belediyesinde hem ilçe belediyelerinde ve hem de belediye web sitesinde eş zamanlı olarak ilan edilmiş ve askı süreci başlatılmıştır. Askı sürecinde gelen itiraz dilekçeleri meclis ve encümen tarafından teknik rapora bağlı olarak değerlendirilmiş olup her itiraz dilekçesine ayrı ayrı gerekçeleri ile cevap verilmiştir. İtiraz sonucu yönetmelik gereği ikinci askı yani kesin plan süreci başlamış olup, askıda 1 ay süre ile ilan kalmış tutanakla belirlenmiştir. Her kurumun görüşleri dijital ortamda Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına ulaşmış olup, her kurumun kendi projelerinin olduğu güzergahları ve alanları imar planına işlenerek herhangi bir proje engelleyici durum asla oluşmamıştır. İhale ve revizyon imar planlarına ilişkin dosya Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığında mevcuttur ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişleri tarafından incelenmiştir. Her aşaması mevzuata uygun olarak yapılan bu çalışmalara ilişkin son zamanlarda örgüte müzahir sitelerde olumsuz, terörle mücadele ve kayyum çalışmalarını etkisizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik haberler çıkmaktadır. Bu haberlerin amacı rant oluşturma, terör örgütüne kaynak sağlama, bölgede terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma ve teröre destek verenleri yeniden güçlendirmeye yöneliktir."

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:49
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