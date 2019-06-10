Mardin-Şırnak SMMM Odası başkanlığına Durgan seçildi

Mardin-Şırnak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) seçimli Olağan Genel Kurul’da başkanlığa Hamit Durgan yeniden seçildi.

SMMM Odası yeni hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’a TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı A. Masis Yontan, TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi ve ekonomiden sorumlu Devlet eski Bakanı Dr. Masum Türker ile TÜRMOB Kalite İzleme Kurulu Başkanı ve Diyarbakır SMMMO eski Başkanı Erkan Azizoğlu, Mardin-Şırnak SMMM Odası üyeleri ile Diyarbakır SMMM Odası’nın bazı kurul üyeleri ve davetliler katıldı.

Divan başkanlığına Kalite İzleme Kurulu Başkanı Erkan Azizoğlu, başkan yardımcılığına M. Nurullah Budak, katip üyeliklerine ise oda üyeleri Sıraç Mete ile Hamit Kenç’in seçildiği Mardin-Şırnak SMMM Olağan Genel Kurulu’nun ilk gününde gündemde yer alan konuşmalar gerçekleştirildi. Genel Kurul’un ikinci gününde yapılan ve tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut başkan Hamit Durgan yeniden Mardin-Şırnak SMMM Odası Başkanlığına seçildi.