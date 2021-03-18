Mardin, Şırnak, Batman, Hakkari vaka sayısı kaç? Mardin, Şırnak, Batman, Hakkari risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 haftaları arasındaki korona vaka sayılarını açıkladı. son 1 haftada 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı haritasında Mardin’de son haftada vaka sayısında artış yaşandığı ve vaka sayısının her 100 bin kişide 17,32 olarak görünürken, her 100 bin kişide 458,53 Kovid-19 vakası ile Samsun ülke genelinde en yüksek vaka sayısına, Siirt ise 2,11 ile en düşük vaka sayısına sahip il oldu. 100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis olurken, en az vaka görülen ilk 5 il sıralaması Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu. 3 büyük ilde vaka sayıları ise İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olduğu görüldü.

Mardin, Şırnak, Batman, Hakkari vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı 6 Mart - 12 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık güncel haritayı paylaştı. Buna göre Mardin’de geçen hafta her 100 bin kişide 10,88 olan vaka sayısı yaşanan artış ile her 100 bin kişide 17,32 vaka sayısına yükseldiği görülmekte.

100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis olurken, en az vaka görülen ilk 5 il sıralaması Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu. 3 büyük ilde vaka sayıları ise İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olduğu görüldü.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illerin risk haritasına göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubuna ayrıldı. 1 Mart’ta yayınlanan illerin risk haritasına göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller listesi şöyle oldu:

Düşük riskli iller

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.