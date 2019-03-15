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Mardin mutfak turizmine 5 milyon 500 bin liralık yatırım

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle geliştirilen Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

15 Mart 2019 Cuma 13:35
Mardin mutfak turizmine 5 milyon 500 bin liralık yatırım

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle geliştirilen Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kentteki Abdullah Sırrı Efendi Konağı proje kapsamında 20 yıllığına hibe edilerek Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi olarak hizmet verecek.


Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi DİKA konferans salonunda yapılan programla tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Mardin Belediyesi eski Başkanı Aydın Saraçoğlu, kurum amirleri, daire başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Mardin mutfağı dünyaya açılacak


Toplantıda gazetecilere açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu yıl 5 milyon üzerinde turist hedeflediklerini söyledi. Vali Yaman, “Şehirde huzur sağlandıkça ilimize gelen turist sayısı da artarak devam ediyor. Bu yıl 5 milyon üzerinde turist bekliyoruz. Bu sektör içerisinde önemli faktörlerden biri yiyecek sektörü. Mardin mutfağı çok önemli bir mutfak. Mutfak çalışanlarının eğitim alması, şehrimizin yemek portföyünün genişletilmesi, dünya diğer mutfakları ile yorumlanarak daha güzel sunum yapılması hedefleniyor. Mutfağı ile genişletilmesi bu şehir için çok önemli. Bu çalışmanın yapılacağı Abdullah Sırrı Efendi Konağı da çok önemli tarihi bir doku. Bu tarihi konak şu açıdan önemli rahmetli Turgut Özal ailesi ile Mardin’de orada konakladılar. DİKA ve üniversite ile birlikte bu çalışmayı yaptık. Mutfak akademisyenleri ile lansmanı yapıldı, imzalar atıldı, çalışmalara başlayacağız. Mardin mutfağı artık gelen misafirlere çok daha farklı anlatılacak. Bir diğer önemli olan da dünyanın çeşitli ülkelerinden şefler buralarda eğitilecek ve kendi ülkelerinde tanıtımını yapacaklar” dedi.


20 yıllığına bedelsiz olarak proje için Abdullah Sırrı Efendi Konağı’nı aile temsilcisi olarak veren eski Mardin Belediye Başkanı Aydın Saraçoğlu ise, Mardin’de hizmete muhtaç yerlerin olduğunu söyledi. Saraçoğlu, “Bu hizmete vesile olacak bu çalışma güzel bir örnek olacaktır. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi’nin Mardin turizmine farklı bir boyut kazandıracağını söyledi. Altındağ, “Çünkü tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen Mardin’in, yüz yıllarca bir arada kardeşçe yaşamış olan farklı milletlerin zengin mutfak kültürünün, Gastronomi Müzesi sayesinde profesyonel bir şekilde tanıtılacak. Böylece tarihi güzellikleriyle anılan Mardin’in, yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlere hitap edecek” şeklinde konuştu.



5 milyon 551 bin liralık yatırım


Projenin amacının UNESCO şehirler ağına dahil edilen Mardin’in gastronomi alanında kurumsallaşıp, özgün yemek kültürünün turizmle bütünleştirilerek, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak olduğu belirtildi. Mardin’e özgü yöresel yemeklerin tespiti, özgün standartlarının oluşturulması ve kayıt altına alınarak yemek kültürünün geleceğe aktarılmasının önemli olduğu ifade edilirken, projenin toplam bütçesinin 5 milyon 551 bin lira olduğu ve DİKA tarafından 4 milyon 151 bin lira hibe desteği sağlanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:35
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