Mardin Müftüsü Ali Haydar Çelik kimdir, nerelidir?

18.12.1976 tarihinde Konya'da doğdu. İlköğrenimi Konya’da orta öğrenimi Niğde İmam-Hatip Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1999 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1997 yılında Diyarbakır İl Müftülüğünde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Eğitim Merkezini 10. dönem Kursiyerleri olarak bitirdi. Yine aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı, Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalında Doktora çalışmalarına devam eden ÇELİK, 2003 yılında Konya Yunak Vaizi olarak 2 yıl görev yaptıktan sonra 27.10.2005 yılında Erzurum ili Hınıs ilçe Müftüsü olarak 2 yıl görev yaptı. 05.12. 2007 tarihinde Konya İli Derebucak İlçe Müftüsü olarak atandı. Burada 6 yıl görev yaptıktan sonra 27.06.2013 tarihinde Adana İli Pozantı İlçe Müftüsü olarak naklen atandı. Burada 3 yıl görev yaptı. 12.01.2017 tarihinde Sinop İl Müftülüğü görevine başlayan Ali Hayri Çelik evli ve dört çocuk babasıdır.