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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

29 Nisan 2019 Pazartesi 12:59
Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, özel öğretmenlik yaptığı belirtilen Süleyman E, meslekten ihraç edilen eski öğretmen Halil İbrahim B, memur Sevda A. Mardin'de, mağaza yöneticisi Barış A. Şanlıurfa'da, meslekten ihraç edilen eski polis Burak B. Ankara'daki adresinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 12:59
  1. FETÖ
  2. mardin

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