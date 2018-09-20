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Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Mardin merkezli 4 ilde darbeci FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı tutuklandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:20
Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, emniyet personeli iken görevinden ihraç edilen, örgütün dijital arşivlerinde "örgüt içerisinde sorumlu" gösterilen 6 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin merkezli 4 ilde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mesut S, Ramazan K, Yasin D, Halil İbrahim Y. ve Cuma B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Firari bir zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:20
  1. Mardin
  2. FETÖ/PDY
  3. mardin
  4. operasyon
  5. TUTUKLAMA

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