Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında
Mardin merkezli 4 ilde PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.26 Eylül 2018 Çarşamba 11:33
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, emniyet personeli iken görevinden ihraç edilen, örgütün dijital arşivinde "örgüt içerisinde sorumlu" gösterilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mardin merkezli 4 ilde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mücahit A. İzmir'de, Ramazan A. Ankara'da, Halil İ.Y Mersin'de ve Özcan D. Balıkesir'de gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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