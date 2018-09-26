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Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Mardin merkezli 4 ilde PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:33
Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, emniyet personeli iken görevinden ihraç edilen, örgütün dijital arşivinde "örgüt içerisinde sorumlu" gösterilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin merkezli 4 ilde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mücahit A. İzmir'de, Ramazan A. Ankara'da, Halil İ.Y Mersin'de ve Özcan D. Balıkesir'de gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:33
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. Mersin
  4. Balıkesir
  5. Ankara
  6. mardin
  7. fetö
  8. operasyon
  9. gözaltı

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